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Шоу-бизнес

«Он только этого и ждет»: Каменских пожаловалась на Потапа во время флирта с тиктокером

15:41 1 марта 2021
Каменских и Машуковский

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно получила от Потапа роскошный подарок, снялась на видео вместе с популярным тиктокером Олегом Машуковским. При этом артистка явно пребывала в игривом настроении. Каменских опубликовала видео в сториз Instagram.

«Сегодня у нас в гостях Настя. Буду брать у тебя интервью. Большое», — говорит на видео Олег Машуковский.

«Сексуальное, я надеюсь», — отвечает ему Каменских и, улыбаясь, приобнимает тиктокера.

«Потап, стерегись!» — заявляет Машуковский.

«А он только этого и ждет», — комментирует Настя.

Ранее сообщалось, что бывший вокалист группы «Время и Стекло» Позитив записал смешную пародию на известное «утреннее» видео Насти Каменских и вызвал бурю восторга у подписчиков.

Фото из Instagram Олега Машуковского

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