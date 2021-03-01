«Он только этого и ждет»: Каменских пожаловалась на Потапа во время флирта с тиктокером
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно получила от Потапа роскошный подарок, снялась на видео вместе с популярным тиктокером Олегом Машуковским. При этом артистка явно пребывала в игривом настроении. Каменских опубликовала видео в сториз Instagram.
«Сегодня у нас в гостях Настя. Буду брать у тебя интервью. Большое», — говорит на видео Олег Машуковский.
«Сексуальное, я надеюсь», — отвечает ему Каменских и, улыбаясь, приобнимает тиктокера.
«Потап, стерегись!» — заявляет Машуковский.
«А он только этого и ждет», — комментирует Настя.
Ранее сообщалось, что бывший вокалист группы «Время и Стекло» Позитив записал смешную пародию на известное «утреннее» видео Насти Каменских и вызвал бурю восторга у подписчиков.
Фото из Instagram Олега Машуковского46
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