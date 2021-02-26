Позитив рассмешил сеть пародией на Настю Каменских

Вокалист распавшейся группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний), недавно расплакавшийся после вопроса о жене, опубликовал в своем Instagram пародию на видео Насти Каменских.

В оригинальном ролике Каменских показывает, как прекрасно проходит ее утро. Позитив показывает свое утро. Он выглядит с сильного похмелья, на видео его тошнит во время чистки зубов. Утро у героя ролика налаживается только после того, как он выпивает пива и закуривает.

Подписчики оценили юмор Позитива и прокомментировали видео: «Ой да, чистить зубы с рвотным рефлексом — это жизнь», «Пивасик с утра! Наш человек!», «Лешка знай, ты лучший».

Напомним, Позитив недавно радикально изменил своей имидж.

Фото из Instagram Позитива

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