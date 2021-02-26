27.82 / 28.01 33.63 / 34.01
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Позитив рассмешил сеть пародией на Настю Каменских

17:05 26 февраля 2021
Позитив

Вокалист распавшейся группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний), недавно расплакавшийся после вопроса о жене, опубликовал в своем Instagram пародию на видео Насти Каменских.

В оригинальном ролике Каменских показывает, как прекрасно проходит ее утро. Позитив показывает свое утро. Он выглядит с сильного похмелья, на видео его тошнит во время чистки зубов. Утро у героя ролика налаживается только после того, как он выпивает пива и закуривает.

Подписчики оценили юмор Позитива и прокомментировали видео: «Ой да, чистить зубы с рвотным рефлексом — это жизнь», «Пивасик с утра! Наш человек!», «Лешка знай, ты лучший».

Напомним, Позитив недавно радикально изменил своей имидж.

Фото из Instagram Позитива

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Гладил по лицу, посадил на колени: Олег Винник встретился с бывшей девушкой

Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Оля Полякова

При живом муже: Данилко не сдержал рук перед нагнувшейся Поляковой

Пригожин

ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за «голову» Пригожина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер