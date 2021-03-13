Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

В сети показали роскошные дома двух звездных пар украинского шоу-бизнеса — Потапа с Настей Каменских и Кати Осадчей с Юрием Горбуновым. Особняки находятся по соседству в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы, что под Киевом.

Видео опубликовали журналисты программы «Викриття».

Дом Потапа и его супруги выполнен из камня в итальянском стиле и стоит на участке в 13,5 соток.

Во дворе находится бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение. По словам инсайдеров, Потап еще в 2017 году купил землю, на которой сейчас стоит двухэтажный особняк. К слову, именно там он сделал предложение любимой Насте, когда дом еще строился.

Внутри дома знаменитостей — светлые стены и мебель, просторные комнаты, много естественного света и живых цветов. На видеоролике можно увидеть гостиную, камин, спортивный зал, кухню, спальню и ванную комнату. Да и сама Каменских нередко в сети показывает внутреннее убранство дома и двор.

Элитный дом супругов надежно охраняется. От посторонних людей его прячут 2 забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде.

Артисты живут по соседству со своими друзьями и кумовьями — телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

Это звездное семейство сумело разместить на 13 сотках два здания: двухэтажный особняк и гостевой домик. Во дворе также есть горки и качели для их маленького сына Ивана.

Осадчая нередко устраивает фотосессии во дворе своего поместья и любит загорать на газоне.

В сюжете говорится, что приобрести недвижимость рядом рядом со звездами в коттеджном городке в селе Романков можно за полмиллиона долларов.

Напомним, этой зимой Юрий Горбунов и Алексей Потапенко частенько устраивали зимние субботники, вручную расчищая дороги от снега. Горбунов назвал это «українською народною казкою про те, як куми сніг гребли».

Фото tsn.ua/

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