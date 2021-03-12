Что-то пошло не так: решивший впечатлить сына автомобилем Потап «травмировал» его

Рэпер Потап снова взял 12-летнего сына Андрея в заграничную поездку — в Объединенные Арабские Эмираты. Для обозрения окружающих красот папа с сыном взяли напрокат автомобиль, причем им оказалась шикарная красная Ferrari. Видео Потап опубликовал в Instagram-stories.

Не известно, во сколько обошелся этот шик, но после поездки Андрей пожаловался на боль в спине от неудобного сидения.

«Офигенная машина, но очень болит спина», — заявил мальчик.

«Не на долгие путешествия?», — уточнил отец.

Андрей Потапенко является сыном рэпера от первого брака — с продюсером Ириной Горовой. Совсем недавно он отдыхал с матерью на Мальдивах, причем при этом виделся с оказавшимся там же Потапом.

Фото Instagram Алексея Потапенко

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