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Шоу-бизнес

«Андрей поправился капитально!» В сыне Потапа заметили изменения

9:05 19 января 2021
Сын и бывшая жена Потапа

Бывшая супруга продюсера Алексея Потапенко Ирина Горовая, отдыхавшая с детьми на Мальдивах одновременно с Потапом и Настей Каменских, выложила в сеть отпускную фотосессию. Некоторые фолловеры обратили внимание на то, что Андрей — сын Горовой и Потапа — сильно изменился.

Ирина Горовая выложила фото в Instagram, написав о гармонии, Мальдивах и детях: «Есть места, где ты чувствуешь, что энергия наполняет тебя, где ты чувствуешь гармонию, спокойствие и максимальное умиротворение. Есть люди с которыми тебе хорошо, спокойно и очень комфортно. А когда все это совмещается, ты находишься в точке максимального счастья. Малыши мои, люблю вас очень».

В комментариях под одной из фотографий подписчики обратили внимание на то, как сильно изменился их с Потапом сын.

Тем временем Потап и Настя сказали «Goodbye» Мальдивам и отправились домой.

Фото со странички Ирины Горовой в соцсетях.

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