«Папина гордость»: Потап показал подросшего сына
Продюсер Алексей Потапенко выложил в сеть фотографию сыном Андреем — мальчик родился в браке Потапа и Ирины Горовой.
На фото, опубликованном в Instagram, отец и сын — в черном.
Ранее подписчики обратили внимание на то, как сильно изменился сын Потапа. Его фото мама, отдыхавшая одновременно с Алексеем Потапенко и Настей Каменских на Мальдивах, выкладывала в сеть. Фолловеры писали, что парень вырос и поправился.
А сам Андрей показывал, как их с сестрой «морят голодом». Он снял семейную трапезу в ресторане и показал свою порцию и порцию сестры — они ели овощи и рыбу. А перед их мамой, Ириной Горовой, стояла огромная порция морепродуктов.
Фото со странички Алексея Потапенко в соцсетях.79
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