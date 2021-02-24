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Шоу-бизнес

«Папина гордость»: Потап показал подросшего сына

16:02 24 февраля 2021
Алексей Потапенко с сыном Андреем

Продюсер Алексей Потапенко выложил в сеть фотографию сыном Андреем — мальчик родился в браке Потапа и Ирины Горовой.

На фото, опубликованном в Instagram, отец и сын — в черном.

Ранее подписчики обратили внимание на то, как сильно изменился сын Потапа. Его фото мама, отдыхавшая одновременно с Алексеем Потапенко и Настей Каменских на Мальдивах, выкладывала в сеть. Фолловеры писали, что парень вырос и поправился.

А сам Андрей показывал, как их с сестрой «морят голодом». Он снял семейную трапезу в ресторане и показал свою порцию и порцию сестры — они ели овощи и рыбу. А перед их мамой, Ириной Горовой, стояла огромная порция морепродуктов.

Фото со странички Алексея Потапенко в соцсетях.

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