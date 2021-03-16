«Подлизнула»: Надя Дорофеева нарвалась на критику за комплимент вечернике Ивлеевой
Надя Дорофеева попала под шквал критики фолловеров, когда оставила позитивный комментарий под постом скандальной российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Та накануне громко отпраздновала 30-летие, устроив для гостей костюмированную вечеринку а-ля голливудский Бал Института костюма Met Gala.
В Instagram Настя с мужем Элджеем похвалились костюмами в стиле «кибер-барокко», пообещав сделать бал ежегодным.
«Наконец-то появится стоящее мероприятие, где можно будет блеснуть невероятными нарядами и потрясающе провести время», — написала она в Instagram.
Надя Дорофеева сочла образы парочки стильными, о чем тут же написала в комментарии.
Однако ее собственные фолловеры сочли такие костюмы деградацией и упрекнули ее в «прогибе».
Напомним, в начале марта сама Надя явилась публике с матерным словом под глазом.
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