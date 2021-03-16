27.53 / 27.73 32.65 / 33.02
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Подлизнула»: Надя Дорофеева нарвалась на критику за комплимент вечернике Ивлеевой

11:24 16 марта 2021
Настя Ивлеева и Элджей

Надя Дорофеева попала под шквал критики фолловеров, когда оставила позитивный комментарий под постом скандальной российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Та накануне громко отпраздновала 30-летие, устроив для гостей костюмированную вечеринку а-ля голливудский Бал Института костюма Met Gala.

В Instagram Настя с мужем Элджеем похвалились костюмами в стиле «кибер-барокко», пообещав сделать бал ежегодным.

«Наконец-то появится стоящее мероприятие, где можно будет блеснуть невероятными нарядами и потрясающе провести время», — написала она в Instagram.

Надя Дорофеева сочла образы парочки стильными, о чем тут же написала в комментарии.

Однако ее собственные фолловеры сочли такие костюмы деградацией и упрекнули ее в «прогибе».

Напомним, в начале марта сама Надя явилась публике с матерным словом под глазом.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Рак и Любовь Дробина

«Спасибо, а не ладно!» Тину Кароль разозлила истерика участницы «Голоса»

Погоня

Погоня полиции за курьером в Киеве превратилась в музыкальную трагикомедию

ксения мишина

«Чтобы я больше никогда в своей жизни тебя не видела»: Мишина показала злость

алла крутая

«Ты знай, что я тебя одну люблю!» Сестра Игоря Крутого бросилась к Стасу Михайлову

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер