«Подлизнула»: Надя Дорофеева нарвалась на критику за комплимент вечернике Ивлеевой

Надя Дорофеева попала под шквал критики фолловеров, когда оставила позитивный комментарий под постом скандальной российской телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Та накануне громко отпраздновала 30-летие, устроив для гостей костюмированную вечеринку а-ля голливудский Бал Института костюма Met Gala.

В Instagram Настя с мужем Элджеем похвалились костюмами в стиле «кибер-барокко», пообещав сделать бал ежегодным.

«Наконец-то появится стоящее мероприятие, где можно будет блеснуть невероятными нарядами и потрясающе провести время», — написала она в Instagram.

Надя Дорофеева сочла образы парочки стильными, о чем тут же написала в комментарии.

Однако ее собственные фолловеры сочли такие костюмы деградацией и упрекнули ее в «прогибе».

Напомним, в начале марта сама Надя явилась публике с матерным словом под глазом.



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