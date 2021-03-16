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Шоу-бизнес

«Уровень удовольствия зашкаливает»: Снежана Бабкина показала, чем занимается в бане

20:18 16 марта 2021
Бабкина

Актриса Снежана Бабкина, недавно опубликовавшая фото своей семьи в коридорах Октябрьского дворца, показала снимок из бани.

Молодая женщина держит в руках два ведра вареных раков и еще полная тарелка стоит перед ней на столе. Артистка закрыла глаза от предвкушения любимого блюда.

«Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовольствия зашкаливает!!! Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья!!!», -подписала фото Бабкина.

Поклонники осыпали актрису комплиментами, а муж Сергей Бабкин с восхищением заявил, что такую картину хочет себе домой в гостиную.

Напомним, музыкант и композитор Сергей Бабкин в начале этого года перенес две сложные операции на глаза в австрийской Вене. Причиной резкого ухудшения зрения могли стать старая травма и вирусная инфекция. Рядом с Бабкиным постоянно была его жена Снежана.

Фото Instagram/snezhana_babkina

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