Две недели прокашлявшая жена Сергея Бабкина нашла способ излечиться

Актриса Снежана Бабкина показала свой способ борьбы с недугом, который терзал ее несколько недель.

В сториз в Instagram она рассказывала о кашле, терзающем ее две недели. Несмотря на недуг Бабкина пишет, что настроение у нее прекрасное и она радуется тому, что «организм почистится от шлака».

А потом показала, как она борется с болезнью. На видео Снежана Бабкина лежит на кровати, укрытая толстыми полотенцами. К ней подходит супруг, музыкант Сергей Бабкин, снимающий жену на видео.

«Я медитирую с бревнами на спине», — говорит Снежана мужу, интересующемуся, чем это она занимается. Оказывается, что она устроила процедуры с горячими деревянными брусками, чтобы к вечеру выздороветь. «Нахожусь в иных мирах, иных галактиках… Подзаряжаюсь, скоро приду», — говорит Бабкина.

Позже она сообщила, что практически выздоровела, назвав своей «идеальной таблеткой» поход в баню, поедание раков и выпивание литров чая.

Актриса также призналась, что уровень удовольствия от ее похода в баню зашкаливает: «Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья».

Фото со странички Снежаны Бабкиной в социальных сетях.

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