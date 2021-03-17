«Нарцисса» Галкина раскритиковали за «красивые глазки»

Российский артист Максим Галкин, внесенный в базу сайта «Миротворец» за посещение оккупированного Россией Крыма, показал подписчикам, какого цвета у него глаза. Видео он опубликовал в своем Instagram.

«Какой у вас цвет глаз?» — подписал Максим Галкин ролик.

Подписчики оставили комментарии: «Как же ты себя любишь. Макс или Нарцисс», «Какие красивые глазки», «Это же надо себя так любить», «Настолько скучно?», «Серые, это важно?», «Серо-буро-малиновые», «сразу вспоминаю мультик „Тайна третьей планеты“. А хотите я его стукну? И он станет фиолетовый в крапинку».

При этом фолловеры не смогли точно определить, какого цвета глаза у самого Галкина.

Напомним, Галкин рискнул сделать комплимент молодой женщине и вызвал ревность Пугачевой.

Фото из Instagram Масима Галкина

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