«Ну и красота»: Пугачева приревновала Галкина из-за его комплиментов более молодой женщине

Избавившись в последние недели от страха перед эпидемией коронавируса, Алла Пугачева и Максим Галкин стал намного интенсивнее бывать на людях, в том числе и посетили пышную вечеринку по случаю 30-летия Насти Ивлеевой.

Среди звездных гостей в ресторане «Прага» также отметились Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Элджей, Анастасия Решетова, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко и многие другие.

На светском мероприятии Пугачева появилась в мини-шортах и юбке из шифона, которая прикрывала ножки певицы. Фрагмент визита приводит один из фанатских сайтов певицы.

На вечеринке произошел небольшой инцидент, когда муж Аллы Борисовны Макс Галкин восхитился маникюром именинницы Насти.

«Очень красивый маникюр», — восторгался при Алле Борисовне шоумен дизайнерскими ногтями теледивы.

«Ой-ой! Красота, красота», — поддразнила его Примадонна.

Возможно, Алле Пугачевой не очень понравилось, что муж восторгается красотой ногтей более молодой женщины.

Чтобы сгладить ситуацию, Ксения Собчак была вынуждена заметить, что Максим Галкин выглядит не старше Дани Милохина на снимках и все потому что, что много «тусуется с молодежью».

А фанаты отметили, как хорошо выглядит Примадонна, но эта тусовка совсем не ее уровень.

Напомним, после того как родители отправились на вечеринку, Лиза Галкина прочитала зажигательный рэп, посвященный своей звездной маме.

Фото Instagram/maxgalkinru

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter