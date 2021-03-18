Отвергнутая матерью Мария Максакова горько пошутила про жабу

Переехавшая из России в Украину певица Мария Максакова, которая последние годы вовсе не общается с матерью, мрачно пошутила по поводу статьи, в которой она рассказывает о непростых отношениях с Людмилой Максаковой.

«Что будет, если скрестить крота с жабой? Ваши варианты», — пишет Мария Максакова в Instagram, где выкладывает скрин газетной публикации.



Во время недавней поездки в Россию Максакова дала большое интервью тележурналистам, рассказав о детстве и том, как мать заставляла будущую певицу «репетировать похороны». «Мама моя волновалась, бурный успех был не всегда. Иногда она снимала этот стресс путем шампанского и белого вина. Когда ей становилось скучно, она все убирала с большого стола, овального, еще от бабушки», — рассказывала Максакова. По ее словам, мать ложилась на стол, складывала руки на груди и говорила: «Ты должна ехать в грузовике вслед за катафалком и играть адажио Альбинони». Откровения Максаковой вызвали бурную негативную реакцию в России.

Фото Марии Максаковой из социальных сетей.

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