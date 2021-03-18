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Шоу-бизнес

Изменения в фигуре Наташи Королевой вызвали спор

2:21 19 марта 2021
Наташа Королева

Фолловеры Наташи Королевой никак не могут договорится, похудела или же поправилась певица.

Такой спор разыгрался под постом певицы в Instagram, где она выложила нарезку видео со своих концертов, анонсирующая скорое выступление «банды Королевой».

Одна из интернет-пользователей написала, что Наташа Королева «раскабанела», а другая ей возразила — мол, наоборот, похудела.

Недавно Наташа Королева в очередной раз растрогала поклонников песней «Когда-нибудь…». Это «завещание» певица исполняла в день, когда их с Сергеем Глушко сыну Архипу исполнилось 19 лет. В этот раз она наложила песню на кадры, снятые во время съемок клипа.

Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото Наташи Королевой из социальных сетей.

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