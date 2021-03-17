«Родите доченьку»: Наташа Королева с Тарзаном и сыном довела до слез поклонников

Певица Наташа Королева в очередной раз растрогала поклонников песней, которую она исполняла в день рождения сына Архипа.

В этот раз песню «Когда-нибудь…» она наложила на видео, на котором присутствует и супруг певицы Сергей Глушко. На кадрах, опубликованных в Instagram, — «закулисье» съемок клипа, который Королева записала к 19-летию сына.

Поклонники, уже слышавшие эту песню, в очередной раз писали о ее трогательности. А также просили Наташу Королеву и Тарзана родить дочку.

Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Сергей «Тарзан» Глушко является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, за участие в пропагандистских мероприятиях направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией.

Напомним, что на День Святого Валентина сын Корлевой и Тарзана сделал предложение своей девушке — 20-летней танцовщице Мелиссе, которая работает в одном из клубов стриптизершей.

Фото со странички Наташи Королевой в социальных сетях.

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