«Когда делала маммопластику, думала, это на всю жизнь»: у Хилькевич случились осложнения

Российская актриса, звезда сериала «Универ» и мама двоих детей Анна Хилькевич рассказала, во что для нее вылилась маммопластика, впервые сделанная ею еще до рождения детей.

Она вспомнила, что хоть операция и прошла успешно, но было очень больно — актриса «жутко рыдала» в первую ночь после оперативного вмешательства. «…Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни, — пишет Хилькевич в Instagram. — Естественно за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани. Когда я делала маммопластику, я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прям как с первым мужем. Но, как оказалось, и их тоже приходится менять».

Об этом Анна Хилькевич рассказала подписчикам перед тем, как лечь в больницу на очередную операцию: «Я поняла, что я не хочу вас обманывать. Никогда. Даже если бы никто и не узнал об этих медицинских вмешательствах, то люди все равно почувствовали вранье. А это не про меня».

Ранее актриса поделилась с подписчиками своими размышлениями по поводу родов, которые она считает «ни на что непохожим, неповторимым» и «чем-то космическим и безумно духовным».

Анна Хилькевич является фигуранткой базы «Миротворца» за сознательное неоднократное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный Россией Крым, за незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму.

Фото со странички Анны Хилькевич в социальных сетях.

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