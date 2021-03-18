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Шоу-бизнес

В Sports Illustrated Swimsuit впервые появятся фото модели-трансгендера афроазиатского происхождения

13:07 18 марта 2021
Лейна Блум

Наряду с дебютом самой возрастной в истории Sports Illustrated Swimsuit модели-новичка (47-летней американки Кэти Джейкбос), стало известно о том, что впервые на страницах этого популярного журнала появятся фотографии модели-трансгендера афроазиатского происхождения.

Как сообщает CNN, сменившая пол Лейна Блум — наполовину африканка, наполовину филиппинка. Родилась она в США.

Ранее Лейна стала также первой трансгендером-афроазиаткой, сыгравшей главную роль в фильме. Премьера картины «Администрация порта» с ее участием состоялась на кинофестивале в Каннах в 2019 году.

Блум — уже вторая женщина-трансгендер, сотрудничающая с журналом. Первой в 2020 году стала белая бразильянка Валентина Сампайо.

Фото Instagram

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