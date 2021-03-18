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Шоу-бизнес

Без комментариев? Алла Пугачева заинтриговала поклонников

14:13 18 марта 2021
Алла Пугачева

Музыкальный продюсер Андрей Лопатин опубликовал новое фото, на котором он запечатлен вместе с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Он выложил снимок в своем Instagram.

Совместное фото двух певиц с известным продюсером заинтриговало многих поклонников творчества Примадонны российской эстрады и ее дочери. Ведь Андрей Лопатин известен многолетним опытом работы с обеими исполнительницами.

Фолловеры в комментариях высказывают надежды на новые творческие результаты: «Вау, жду вашу совместную работу, «Будет новый дуэт? Песня?», «Будет сюрприз?», «Значит, будет новая песня! Ура! Две красавицы. Заинтриговали».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева аплодировала Кристине Орбакайте, которая после долгого перерыва вернулась на сцену и дала серию концертов.

Фото из Instagram Аллы Пугачевой.

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