Певица Кристина Орбакайте после перерыва снова вернулась на сцену. Артистка побывала с концертами в нескольких российских городах и поблагодарила зрителей, которые пришли на ее выступления.

Аплодисментами и сердечком приветствовала Кристину ее главный зритель — мама Алла Пугачева.

Недавно Орбакайте побывала на презентации новой песни Филиппа Киркорова, которую он готовит на «Евровидение-202».

Кристина Орбакайте является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

Фото Instagram/orbakaite_k

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