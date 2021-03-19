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Разозленная Анастасия Приходько процитировала Путина для «жабоподобного» Пригожина

8:03 19 марта 2021
Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько назвала «жабоподобным» российского продюсера Иосифа Пригожина.

Такую оценку супруг певицы Валерии получил после того, как обвинил Приходько в «расизме». «Когда Пригожин рассказывает и обвиняет меня в „расизме“, я смеюсь. Ну честное слово, смешно! Боюсь представить что он придумает в 2022… В этом году у него версия что „я против евреев“! Поговорим об этом чуть позже», — пишет певица в Instagram.

Свой пост Анастасия написала после того, как в России начались «бурления» вокруг представителя РФ на «Евровидении-2021» — певицы из Таджикистана Манижи. «Отметился» там и Пригожин. Приходько вспомнила, что подобное происходило в свое время и с ней — певица в 2009 году выступала от России с песней «Мамо» и «получила по полной» за свое украинское происхождение. В том числе, и от Пригожина.

«…Девочка из Таджикистана и все яростно ей начинают закидывать все, что только можно… Она из Таджикистана, что за песня, почему она представляет Россию и так далее… В свое время я слушала тоже самое, песня на двух языках, причем тут украинский припев, она же украинка! И больше всех на эту тему вонял тогда именно жабаподобный Пригожин! Обвиняя меня в расизме, сам-то является расистом! Ибо всячески показывал неуважение к моему национальному происхождению. Но как твой кумир Путин сегодня сказал: «Кто обзывается тот сам так и называется», — пишет Анастасия.

Недавно Анастасия Приходько рассказывала, как вызывала полицейских к дочке Нане, а потом отвечала хейтерам, которые набросились на нее с критикой.

Фото Анастасии Приходько из социальных сетей.

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Разозленная Анастасия Приходько процитировала Путина для «жабоподобного» Пригожина

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