В сеть слили «компромат» на Ксению Собчак по «скопинскому маньяку»

После того, как телеведущая Ксения Собчак заявила, что не встречалась в ресторане с вышедшем из колонии «скопинским маньяком», в сеть слили информацию о том, что она была в гостях у Виктора Мохова и заплатила ему 50 тысяч рублей за участие в фильме.

Аудио с рассказом Мохова о том, как некий Лев передал ему деньги, и том, как съемочная группа работала возле его дома, обнародовал «Мэш».

По словам Мохова, лично он с Собчак не общался, все решалось через Льва. А еще он посетовал на то, что ему заплатили «копейки». Правда, добавил, что также была куплена мебель для загородного дома.

Напомним, что Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек, которых продержал в специально вырытом бункере 1296 дней, периодически насилуя.

Ксения Собчак является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное систематическое нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов, а также за то, что в 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым.

Фото со странички Ксении Собчак в социальных сетях.

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