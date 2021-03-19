Дантес «ударил в пах» российского шоумена

Певец и шоумен Владимир Дантес представил новый клип на песню, при этом российский телеведущий Александр Гудков «принял» текст композиции песни на свой счет. Ролик опубликован в Instagram Дантеса.

«Про трек: ему уже около года. Сочинил я его подбирая и играя на гитаре 5'nizza. Напевал себе под нос „Забудь все, что было раньше…“, но просилось имя. Вы мне, кстати, и помогли решить, что это будет Саша», — написал Дантес.

Российский шоумен и креативный директор «Comedy Woman» Александр Гудков оставил к клипу неожиданный комментарий: «Спасибо… Такого удара в пах я не ожидал».

Надо полагать, он шутливо обыгрывает ассоциацию своего имени с названием песни. При этом в песне Саша — девушка.

Забавно, что автор комментария — однофамилец Дантеса, настоящее имя которого Владимир Гудков.

Напомним, ранее на Дантеса «обиделась» Маша Ефросинина.

Фото из Instagram Владимира Дантеса



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