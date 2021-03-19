Дантес жестко отбрил остряка, приведя его в восторг

Ничьей закончился баттл певца и шоумена Владимира Дантеса, вступившего в дискуссию с одном из своих подписчиков.

В сториз в Instagram Дантес выложил едкий вопрос фолловера, касающийся костюма шоумена, и свой ответ, назвав диалог «общением с поклонниками».

А вот так в деталях выглядела их интернет-переписка.

Недавно Владимир Дантес представил новый клип на песню, которую «принял на свой счет» российский телеведущий Александр Гудков. Дантес признался, что сочинил текст, подбирая и играя на гитаре 5'nizza. Он напевал «Забудь все, что было раньше…». В текст «напрашивалось» имя, и певец решил, что это будет Саша. «Спасибо… Такого удара в пах я не ожидал», — отреагировал Гудков.

Фото со странички Владимира Дантеса в социальных сетях.

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