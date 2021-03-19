27.60 / 27.78 32.78 / 33.13
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не осталось даже осадка»: Снежана Бабкина рассказала, что ей помогло пережить измены мужа

21:52 19 марта 2021
Сергей и Снежана Бабкины

Актриса Снежана Бабкина, супруга музыканта Сергея Бабкина, рассказала, как приняла решение остаться с супругом после его многочисленных измен и какой сложный путь ей пришлось пройти.

По словам женщины, узнав о неверности Сергея, она поставила себе несколько вопросов и старалась найти на них правильные ответы.

«Первый ответ пришел сразу! «Когда ты спрашиваешь — за что? Почему так произошло? — это о прошлом! Прошлое ты можешь потрогать? Нет Значит- прошлое не существует‼️», — пишет Снежана.

На вопрос: для чего нужен такой опыт, Бабкина нашла ответ: «Чтобы развязать свой узел».

Дальше женщине пришлось пройти длинный путь от полнейшей обиды и разочарования до полного принятия и прощения. Снежана очень хотела изменить свою жизнь.

В итоге у нее все получилось. По ее словам, они с мужем кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки.

«Остался ли осадок? Вообще нет! Да! Такое возможно! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и чувствую такую гордость за нас», — утверждает Снежана, уточняя, что нашла связь со своим внутренним Я.

Напомним, Бабкины воспитывают троих детей. Недавно в семье возникли серьезные проблемы — Сергей едва не ослеп. После двух операций в Австрии здоровье музыканта удалось поправить. В Вене Бабкина сопровождала жена Снежана.

Фото Instagram/snezhana_babkina

225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Гарри и Лиза

«Потрясающий»: дедушкой для детей Пугачевой и Галкина стал гастрольный импрессарио

Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой «взорвал» американское караоке

тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов опубликовал особое фото с женой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер