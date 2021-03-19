«Не осталось даже осадка»: Снежана Бабкина рассказала, что ей помогло пережить измены мужа

Актриса Снежана Бабкина, супруга музыканта Сергея Бабкина, рассказала, как приняла решение остаться с супругом после его многочисленных измен и какой сложный путь ей пришлось пройти.

По словам женщины, узнав о неверности Сергея, она поставила себе несколько вопросов и старалась найти на них правильные ответы.

«Первый ответ пришел сразу! «Когда ты спрашиваешь — за что? Почему так произошло? — это о прошлом! Прошлое ты можешь потрогать? Нет Значит- прошлое не существует‼️», — пишет Снежана.

На вопрос: для чего нужен такой опыт, Бабкина нашла ответ: «Чтобы развязать свой узел».

Дальше женщине пришлось пройти длинный путь от полнейшей обиды и разочарования до полного принятия и прощения. Снежана очень хотела изменить свою жизнь.

В итоге у нее все получилось. По ее словам, они с мужем кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки.

«Остался ли осадок? Вообще нет! Да! Такое возможно! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и чувствую такую гордость за нас», — утверждает Снежана, уточняя, что нашла связь со своим внутренним Я.

Напомним, Бабкины воспитывают троих детей. Недавно в семье возникли серьезные проблемы — Сергей едва не ослеп. После двух операций в Австрии здоровье музыканта удалось поправить. В Вене Бабкина сопровождала жена Снежана.

Фото Instagram/snezhana_babkina

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