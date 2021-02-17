Сергей Бабкин улетел на повторную операцию в Вену

Музыкант Сергей Бабкин, которому ранее успешно провели лазерную терапию на левом глазу, улетел в Вену на повторную операцию. Как всегда, его поддерживает жена Снежана.

В австрийской клинике Сергей пройдет повторное обследование, а также ему планируют еще одну лазерную операцию. Причиной отслоения сетчатки и стремительной потери зрения могла стать старая травма или вирус. Пока точно врачи сказать не могут. Первая операция прошла более чем успешно.

«Это была лазерная терапия глаза, то есть операция лазером. За два часа до процедуры мне ввели препараты для контраста, чтобы лазер мог распознать поврежденные участки сетчатки. Лазер работал всего пять минут, удалось запаять все каналы, через которые просачивалась жидкость.



Мне еще предстоит обследование. И если сетчатка „вернется“ на место, будет операция на правом глазу. А если ничего не сдвинулось с места, тогда уже придется делать сложную хирургическую операцию. Но я чувствую, что все будет хорошо», — рассказал Сергей Бабкин «ФАКТАМ» после первой операции.

Как ранее рассказывал Сергей, в Украине ему помочь не смогли. У нас не оказалось необходимого препарата.

На беду Бабкина откликнулись многие люди, подключился и посол Украины в Австрии. Терапия была необходима срочно, поскольку Сергей мог ослепнуть.

О том, почему Бабкин стал терять зрение, почему затянул с походом к врачу и как удалось найти специалистов в Австрии, их прогнозы и все подробности — читайте в эксклюзивное интервью с музыкантом в ближайшем печатном номере «ФАКТОВ» и на сайте.

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter