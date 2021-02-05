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Шоу-бизнес

«Результат даже лучше, чем ожидал врач»: Бабкин поделился подробностями операции

19:39 5 февраля 2021
Сергей Бабкин

Певца Сергея Бабкина прооперировали в Вене, чтобы спасти зрение при сложном офтальмологическом заболевании. О первых ощущениях он сообщил в своем Instagram.

«Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач, доктор Анзари!» — написал Сергей Бабкин.

При этом он выразил сожаление, что такую операцию невозможно провести в Украине.

«Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть? Мне бы очень хотелось, чтобы моя болезнь послужила толчком в решении этого вопроса на государственном уровне!» — высказал пожелание музыкант.

Она отметил, что ему прооперировали глаз, состояние которого было более сложным. Второй глаз прооперируют 18−19 февраля.

Напомним, некорректный перевод слов врача в австрийской клинике едва не привел к отмене операции Бабкина.

Фото: Instagram Сергея Бабкина

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