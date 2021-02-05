Жена слепнущего Сергея Бабкина в день операции поделилась подробностями вмешательства

Музыканту Сергею Бабкину, у которого возникла угроза потери зрения из-за вируса, 5 февраля делают операцию в клинике в Вене. После обследования в Украине выяснилось, что вмешательство необходимо, иначе он может ослепнуть.

Супруга Бабкина, Снежана, которая сейчас поддерживает артиста в Вене, рассказала, что операции могло и не быть из-за некорректного перевода слов врача переводчиком. Сергею Бабкину сообщили, что он не готов к операции из-за ещё одного осложнения — отслоения сетчатки глаза. Сначала нужно было бы убрать жидкость, затем пришить сетчатку. И только после реабилитации Сергею смогли бы сделать операцию. Но! Сообщение переводчика вызвало панику в семье артиста, так как ждать нельзя — он стремительно теряет зрение, и супруги подключили по видеосвязи врача из Харькова.

Чтобы ещё раз подтвердить диагноз, врач Сергея из Харькова вышел на связь с профессором клиники Вены и выяснил, что операцию всё-таки можно провести, но только на одном глазу. И если все пройдёт хорошо, второй глаз будут лечить через три недели.

«У нас две новости, друзья! Хорошая и ещё лучше! Завтра Серёже делают самый трудный глаз. И это хорошая новость, потому как еще утром и этой операции могло не быть. Потом мы улетаем, и должны вернуться сюда через три недели для манипуляции со вторым глазом. И это очень хорошая новость, потому как в Вене не будет локдауна, и мы сможем попасть в музеи и магазинчики», — поделилась Снежана.

Она уточнила, что сделать операцию в один день на два глаза невозможно.

Ранее Снежана поделилась, что во время перелета в Австрию, на борту с Сергеем произошел инцидент.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter