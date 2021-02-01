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Шоу-бизнес

«Играет Моцарт на борту»: слепнущий Бабкин улетел на операцию в Австрию

17:22 1 февраля 2021
Сергей Бабкин

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого обнаружили редкое заболевание, которое может привести к слепоте, отправился в Вену на операцию. Фото из самолета опубликовала в своем Instagram жена артиста Снежана.

«Играет Моцарт на борту. Мы летим в Вену», — подписала Снежана Бабкина снимок, но котором она запечатлена вместе с мужем Сергеем в салоне самолета, вылетающего из аэропорта «Борисполь».

В комментариях подписчики желают артисту скорейшего выздоровления: «Удачи вам, сил и терпения! Все будет хорошо», «Удачи вам, дорогие! Все будет отлично! Держим за вас кулачки!»

Ранее сообщалось, что у Сергея Бабкина диагностировали воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки — в результате потеряно уже 70% центрального зрения.

Фото из Instagram Снежаны Бабкиной

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