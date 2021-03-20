27.59 / 27.78 32.75 / 33.13
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хит Моргенштерна пробил дно: в РФ школьницы снимают пошлые тиктоки возле мам, а те даже не догадываются

8:32 20 марта 2021
Моргенштерн

Рэпер, а по совместительству «директор по работе с молодёжью» крупного российского банка, 23-летний Алишер Валеев (Моргенштерн) порадовал фанатов своего творчества, выпустив на прошлой неделе вместе с Yung Trappa песню «Розовое вино — 2».

Трек моментально разлетелся по соцсетям, при этом взрослые даже не начали бить тревогу, хотя стоило. Об этом в Facebook написал известный московский СММщик Вася Богданов.

Партия Моргенштерна со скандальным хуком «Это так, да, это так, сосать — это талант» мигом завирусилась в TikTok.

Девочки из средней и старшей школы принялись снимать видео, устроив своеобразный флешмоб. Из-за строчки «Детка, делай это, будто бы не видит мама» некоторые девочки даже станцевали рядом с мамами, которые вряд ли понимали, что на самом деле происходит перед камерой.

А в комментариях их поддерживают одноклассницы, называя крутыми и классными.

Пользователей сети возмутил и трек Моргенштерна, и его поведение в целом. Особую иронию ситуации добавляет тот факт, что назначенный банком «директор по работе с молодёжью» в песне дает оригинальный совет в сфере финансов: «Если хочешь быть богатой — начинай сосать».

Но нашлись и те, кто не увидел в происходящем трагедии. Эти комментаторы заступились не за рэпера, а за девочек, которым просто захотелось подурачиться. Они считают, что воспринимать молодежную культуру как пропаганду нездоровых ценностей просто глупо.

Напомним, недавно шоумен Гарик Харламов язвительно высмеял Моргенштерна и его поведение на передаче «Давай поженимся», где рэпер «обезьяньими» криками и ужимками сопровождает процесс знакомства одной из пар.

Фото facebook Вася Богданов

281

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Гарри и Лиза

«Потрясающий»: дедушкой для детей Пугачевой и Галкина стал гастрольный импрессарио

Моргенштерн

Хит Моргенштерна пробил дно: в РФ школьницы снимают пошлые тиктоки возле мам, а те даже не догадываются

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

рынок 7 километр

Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер