Хит Моргенштерна пробил дно: в РФ школьницы снимают пошлые тиктоки возле мам, а те даже не догадываются

Рэпер, а по совместительству «директор по работе с молодёжью» крупного российского банка, 23-летний Алишер Валеев (Моргенштерн) порадовал фанатов своего творчества, выпустив на прошлой неделе вместе с Yung Trappa песню «Розовое вино — 2».

Трек моментально разлетелся по соцсетям, при этом взрослые даже не начали бить тревогу, хотя стоило. Об этом в Facebook написал известный московский СММщик Вася Богданов.

Партия Моргенштерна со скандальным хуком «Это так, да, это так, сосать — это талант» мигом завирусилась в TikTok.

Девочки из средней и старшей школы принялись снимать видео, устроив своеобразный флешмоб. Из-за строчки «Детка, делай это, будто бы не видит мама» некоторые девочки даже станцевали рядом с мамами, которые вряд ли понимали, что на самом деле происходит перед камерой.

А в комментариях их поддерживают одноклассницы, называя крутыми и классными.

Пользователей сети возмутил и трек Моргенштерна, и его поведение в целом. Особую иронию ситуации добавляет тот факт, что назначенный банком «директор по работе с молодёжью» в песне дает оригинальный совет в сфере финансов: «Если хочешь быть богатой — начинай сосать».

Но нашлись и те, кто не увидел в происходящем трагедии. Эти комментаторы заступились не за рэпера, а за девочек, которым просто захотелось подурачиться. Они считают, что воспринимать молодежную культуру как пропаганду нездоровых ценностей просто глупо.

Напомним, недавно шоумен Гарик Харламов язвительно высмеял Моргенштерна и его поведение на передаче «Давай поженимся», где рэпер «обезьяньими» криками и ужимками сопровождает процесс знакомства одной из пар.

Фото facebook Вася Богданов

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