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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала свои фото в свадебном платье, вызвав восторг у фанатов

9:23 20 марта 2021
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес опубликовала у себя в Instagram фотографии в красивом свадебном платье. Речь, однако пока что идет не о ее собственном бракосочетании с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, которое оказалась под угрозой срыва. 51-летняя актриса сейчас снимается в фильме Shotgun Wedding, где играет невесту, которой приходится спасать родственников, взятых в заложники бандитами. Снимки, которыми она поделилась, сделаны на съемочной площадке в Доминиканской Республике.

Фанаты и друзья Лопес пришли в полный восторг — как от самого платья, так и от Дженнифер, которая выглядит в нем сногсшибательно.

«Ты изящная, изящная красавица !!! Мне очень нравится!!!», — отреагировала на снимки тренер голливудских знаменитостей Трейси Андерсон. «Как ты ухитряешься поворачивать время вспять? Пытливые умы хотят знать», — добавила свой комментарий актриса и певица Кристин Ченовет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что передумавших расставаться Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса засекли целующимися.

Фото Instagram

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