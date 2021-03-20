«Пошел вон отсюда»: не захотевшая танцевать с Винником Гвоздева рассказала, как учит двигаться звезд шоу-бизнеса

Этой осенью вся страна следила за успехами хореографа Илоны Гвоздевой, которая ранее отказалась танцевать с певцом Олегом Винником, и юмориста Дмитрия Танковича в танцевальном проекте. За кулисами шоу «Где логика?» Илона рассказала, как учит звезд отечественного шоу-бизнеса азам танцевального искусства, сообщает Новый канал.

«У меня 16 лет педагогического стажа. Так что к каждому ученику нахожу индивидуальный подход. То же самое касается и селебритиз, с которыми становлюсь в пару в танцевальном шоу. Понимаю, что для них это эксперимент, поэтому всегда помогаю. Стараюсь, чтобы на проекте они не мучились, а получали удовольствие», — рассказывает девушка.

Чаще всего Илоне приходилось танцевать с юмористами.

«К изучению танцевальных элементов я подходила с юмором. Любители не понимают профессионального сленга. Термины „Demi-plie“, „турлян“ из уст Екатерины Кухар для них звучат, как нецензурная лексика. Поэтому я старалась все движения адаптировать к понятному языку. А еще выстраивала ассоциативный ряд из определенных элементов. Так, базовые шаги в ча-ча-ча для Дмитрия Танковича звучали: „Идем уверенно в финал“. Движения руками в другом элементе назвала „Пошел вон отсюда“. Вчера зрители Нового канала болели за Илону и Дмитрия порознь. Ведь они сошлись в студии шоу „Где логика?“, чтобы проверить, чья логика сильнее. В команде с Илоной играла певица Оля Цибульская, а Дмитрию составил компанию певец Ivan NAVI. Кстати, победу одержали девушки», — говорит Илона.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский комик Игорь Ласточкин победил в третьем сезоне проекта «Танці з зірками» в паре с Илоной Гвоздевой.

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