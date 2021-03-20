Могла быть изнасилована перед смертью: подруга раскрыла жуткие подробности последних дней певицы Валентины Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова могла быть изнасиловала перед смертью. Об этом заявил врач, приглашённый в эфир программы «Пусть говорят» на одном из российских телеканалов, пишет «Собеседник».

По мнению специалиста, об этом свидетельствуют гематомы на внутренней поверхности бедер, обнаруженные у исполнительницы. Подруга покойной Елена Перелыгина считает, что за насилием мог стоять последний супруг Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов. Его девушка называет «опасным типом». Правда, свой диагноз Елена поставила по фотографии.

«Я всегда считала, что Валюше с Юрой не по пути. До сих пор помню, как Валя мне показала впервые его фотографию. У нее горели глаза, а я ей сказала: „Валя, лучше от него держаться подальше!“ Его павлиний, демонстративно яркий образ выдает проблемы сексуального плана. Так бывает, что у возрастной пары сначала начинается сексуальный взлет на фоне новизны отношений и гормонального подъема. А впоследствии, когда гормоны приходят в норму, нормальный половой акт становится невозможен по причине слабости мужчины», — объясняет Перелыгина, которая по профессии является клиническим психологом и сексологом.

В этом случае, как говорит подруга, имеющий садистские наклонности мужчина начинает раздражаться и проявлять агрессию в отношении женщины, таким образом пытаясь переложить вину за свою половую несостоятельность на партнершу. Елена Перелыгина считает, что это и произошло в паре. Якобы, Фирсов вымещал на певице злость за свою импотенцию.

«В результате попытки совершить половой акт сопровождаются жестокими действиями и причинением телесных повреждений в области гениталий и как раз внутренних поверхностей бедер, часто и ягодиц. Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить», — добавила Перелыгина.

Женщина говорит, что она пыталась предупредить Легкоступову о возможных последствиях, однако она только обиделась и перестала общаться с подругой. Теперь Перелыгина переживает из-за того, что не была настойчивее и не уберегла Валентину Валерьевну от трагедии.

Как писали «ФАКТЫ», ранее вдовец Фирсов, претендующий на наследство умершей певицы, обосновался в ее квартире и сменил замки. Он заявил, что ему больше негде жить и отказывается покидать квартиру Легкоступовой, с которой в официальном браке он прожил лишь сорок дней.

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