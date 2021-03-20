Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Лиза Галкина, младшая дочка Аллы Пугачевой, давно стала любимицей публики. Девочка растет очень артистичным ребенком с множеством талантов, каждый из которых с удовольствием демонстрирует.

При этом она не только хорошо учится и делает успехи в музыке, изобразительном искусстве и изучении иностранных языков, но обладает удивительно добрым и радостным характером, помогая всем окружающим находиться в хорошем настроении.

Так, на одном из фанатских аккаунтов появился ролик, сделанный Максимом Галкиным пару лет назад.

В нем он спрашивает Лизу: «А кто у нас самая красивая девочка??? Чья дочка?».

На что доченька живо ему отвечает: «Это папина доченька, Максима Александровича, знаменитого на весь мир!»

«Милашка», «Чудо-девочка», «Красотка», «Лизочка прелесть», «До чего же хорошенькая Елизавета», «Чудо-куколка», — пишут поклонники и желают счастья девочке и ее семье.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Гарри и Лиза Галкины пустились в пляс под культовый саундтрек прошлого века — музыку из фильма «Охотники за привидениями».

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