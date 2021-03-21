Сын Децла рассказал о преследующем его психопате

Антоний, сын рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого), который внезапно умер от сердечного приступа в феврале 2019 года, сообщил, что его преследует незнакомый мужчина, которого зовут Виктор. В итоге 15-летний подросток назвал мужчину «психопатом».

В Stories своего Instagram Антоний призвал знакомых этого человека провести с ним воспитательную беседу, пишет МК.

Как оказалось, мужчина предлагает людям 2 тысячи рублей за фотографию с матерью Антония. Также он «написывает и названивает» друзьям, а еще «рассказывает всякие небылицы и создает по 10−15 аккаунтов в сутки».

Самое страшное, что этот человек угрожает его знакомым расправой. В доказательство сын Децла выложил скрины переписок с ними. Писал ему и сам Виктор. Он утверждает, что хочет «стать отчимом» Антония.

Ранее отец покойного рэпера Александр Толмацкий признался, что ему так и не удалось сблизиться с внуком. Продюсер пожаловался, что молодой человек озабочен только деньгами. По мнению деда, на внука могла повлиять мать-бездельница.

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