Обожгла попу на съемках клипа NK: в Сети появилось видео жарких «разборок» между Никитюк и Астафьевой

В недавнем клипе Насти Каменских «Девочки рулят» приняли участие несколько украинских знаменитостей, в том числе телеведущая Леся Никитюк и певица Даша Астафьева. При этом, как оказалось, отношения во время съемок были не всегда такими, как показано в финальной версии клипа.

В частности, один из эпизодов едва не закончился «рукоприкладством» со стороны Леси, которая села на кресло, где лежал горячий отпариватель, которого она не заметила.

В итоге Леся с диким криком и слезами ухватилась за ягодицы, издавая ужасные крики.

«Девочки, кто положил включенный отпариватель на кресло?! Я себе попекла… Астафьева, это ты поставила отпариватель? Что ты лифчик себе отпаривала? В неглаженом лифчике приходишь на съемку, дурочка. Я тебе сейчас сделаю», — заявила Никитюк.

К счастью, инцидент, похоже, был успешно исчерпан, и на финальной версии клипа все девушки выглядели красивыми, наглаженными и счастливыми.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на шоу пародий «Липсинк баттл» Леся Никитюк упала при попытке присесть на стул. Неловкий момент случился, когда Лесю отвлекли разговором другие участники шоу — ведущий Потап и Павел Зибров с супругой Мариной.

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