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Шоу-бизнес

У Ваганчика может появиться братик: молодую жену Петросяна заметили с округлившимся животиком

16:28 21 марта 2021
Татьяна с сыном

32-летнюю супругу юмориста Евгения Петросяна подозревают в беременности. Накануне целый ряд СМИ и Telegram-каналов обратили внимание на заметно округлившийся животик Татьяны Брухуновой. Кроме того, как несложно заметить, в последнее время она предпочитает одежду свободного покроя. В связи с этим журналисты издания «СтарХит» сделали однозначный вывод: похоже, молодая жена Петросяна ждет второго ребенка.

Напомним, что около года назад уроженка Тулы подарила юмористу наследника, которого в честь дедушки назвали Ваганом. Любопытно, что сразу после появления малыша на свет поползли слухи о его суррогатной матери. Однако Брухунова опровергла их, рассказав, что специально подбирала одежду и выкладывала старые фотографии для того, чтобы журналисты не заподозрили беременность.

«У вас будет второй ребеночек?», «Один малыш — хорошо, а два — еще лучше! Правда, Татьяна?», «Расскажите, вы ждёте еще одного наследника?», «Вы беременны?», «Поздравляю с малышом!» — эмоционально реагируют комментаторы.

Сама Брухунова, однако, опровергать или подтверждать связанные с ее положением домыслы не спешит. Можно не сомневаться, что она и в дальнейшем будет сохранять молчание. В нескольких интервью молодая возлюбленная Евгения Вагановича давала понять, что она крайне болезненно относится к вмешательству журналистов в личную жизнь. Мол, она до сих пор не может справиться с публичностью, которая обрушилась на нее после раскрытия романа с Петросяном.

Фото Instagram Татьяны Брухуновой

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