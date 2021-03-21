С таким диагнозом половина людей умирает: Даша Астафьева рассказала, как едва смогла пережить внутреннее кровоизлияние

Украинская актриса, певица и модель Даша Астафьева рассказала о проблемах, с которыми столкнулась из-за своей неосмотрительности и игнорирования рекомендаций врачей. Сделала она это в программе «Світське життя».

По словам знаменитости, у нее два дня болел живот, но девушка старалась не придавать этому значения — ходила на встречи и репетиции, выполняла все привычные обязанности.

Но когда Даше стало совсем невмоготу, она обратилась к своему врачу, и медик была очень удивлена, что звезда еще не потеряла сознание.

«Потом я ознакомилась с информацией, что 50% людей, которых привозят с таким диагнозом, они либо уже мертвы, либо без сознания. Я всегда надеюсь на лучшее и очень благодарна врачам, которые работали. Они очень нежно со мной обращались и помогали. Я почувствовала, что все не так плохо в нашей стране, как все боятся и как все говорят», — рассказала певица.

Также Даша поделилась, что уже чувствует себя лучше и может понемногу работать. При этом знаменитость обратилась ко всем девушек с призывом не игнорировать проблемы со здоровьем.

«Меня предупреждали врачи, что в женские дни надо оставаться дома, немного отдыхать, но я всегда была героем, всегда не береглась. Надо быть опытными в плане женского здоровья, обследоваться, лечиться до конца. Поэтому я хочу предостеречь девушек — если у вас есть какие-то болезненные ощущения в низу живота, в брюшной полости — сразу обращайтесь к врачу», — добавила исполнительница.

Напомним, накануне Даша зажгла в горячем клипе на новый хит Насти Каменских «Девочки рулят».

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