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Шоу-бизнес

Сразу вспомнили детство и «желтые тюльпаны»: Наташа Королева в образе Русалки блеснула «ложбинкой греха» перед поклонниками

21:45 21 марта 2021
Наташа Королева и Сергей Глушко

Наташа Королева и ее муж стриптизер Тарзан улетели в отпуск на Мальдивы.

В своем микроблоге артистка рассказывает некоторые подробности. На этот раз она показала, как Тарзан занимается в спортзале, а также отметила, что отдых получается весьма дорогой.

«Температура идеальная, дышится легко, легкое дуновение ветерка, прохладнее, чем основная температура — это так приятное. Реально, рай. У нас очень хороший отель. Но дорого, дорого… Это такой курорт, конечно, но раз в жизни стоит побывать», — рассказала Королева.

При этом певица не забывает о работе. Сначала она в своем Instagram напомнила о предстоящем концерте, а затем разместила музыкальный видеоролик. В нем Королева позировала в легком халате, блеснув «ложбинкой греха».

Такой открытостью Наташа заслужила массу восторженных отзывов.

«Без макияжа и такая красивая. Не стареешь совсем. Сразу вспомнила детство, О У О желтые тюльпаны», «Красавица! Желаю от всей души Отличного отдыха! Наполнения Энергиями!», «Точь в точь как русалка много лет назад, как будто и не было этих лет! Я без звука сначала даже подумала не русалку ли поете в этом образе. Я была большой вашей поклонницей в юности», — пишут пользователи, с трудом справляясь с нахлынувшей ностальгией.

Напомним, в начале января Королева и Тарзан представили фанатам новую песню и клип «Гори, гори». Видео они снимали на Занзибаре, где оба принимали участие в съемках проекта «Племя». Песня стала своеобразным гимном их любви.

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