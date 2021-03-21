Дженнифер Лопес снялась в лифчике и дырявом костюме

Дженнифер Лопес, которая ранее показала свои фотографии со съемочной площадки в свадебном платье, поделилась в Instagram новыми сексуальными снимками. Фотосессия была сделана для рекламы босоножек собственного бренда звезды — JLO Jennifer Lopez.

51-летняя актриса и певица позировала в черном на фоне голубого неба с облаками. На ней был лифчик и костюм — леггинсы и пиджак из ткани сетку, сквозь которую просвечивало голое тело.

«Божественно!», «Королева», «Выглядишь потрясающе», — писали в комментариях.

На днях, как писали «ФАКТЫ», передумавших расставаться Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса засекли целующимися.





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