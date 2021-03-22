Слезы Дорофеевой и заявление Кароль: все подробности второго эфира «вокальных боев» «Голоса країни-11»

Состоялся второй эфир этапа «вокальные бои» шоу «Голос країни-11» («1+1»). Тренеры проекта — Олег Винник, Дима Монатик, Тина Кароль и Надя Дорофеева выбирали, кто пройдет в следующий этап шоу и получит шанс стать главным голосом страны.

Первыми за право выйти в прямые эфиры боролась команда Тины Кароль. Бывший соперник вокалиста Alekseev Денис Потреваев и певица Евгения Фролова исполнили лирический хит под названием «Не болей».

— Шесть лет назад победу в вокальных баттлах одержал уже известный певец Alekseev. Я сделал для себя выводы и в этот раз готов пройти дальше. Я очень хорошо отношусь к Жене, но я уверен, что мне этот шанс нужен больше, чем ей. Нужно вылезти из кожи вон, чтобы победить в баттле, и я это сделаю, — сказал Денис Потреваев.

— Я в восторге от выступления, — сказал Монатик и отдал свой голос за Дениса.

Тина Кароль оставила в проекте Дениса Потреваева.

Продолжила вокальные баттлы команда Олега Винника. Рокер Андрей Кудинов и мама двоих детей Ирина Шабан исполнили хит Lady Gaga и Bradley Cooper «Shallow».

— Я привык к более агрессивному исполнению песен, а тут такая лирика. Но я готов показать миру, что я не только рок-исполнитель, а еще и очень разносторонний вокалист. От этого выступления зависит мое будущее, как артиста. Поэтому, мне важно пройти до конца, — сказал Андрей Кудинов.

— Было очень чувственно, — признала Тина Кароль и отдала свой голос Ирине.

Но Олег Винник оставил в команде Андрея Кудинова.

Команду Димы Монатика представила пара Владимира Хоменко и Евгении Семехиной.

— Этот проект разбудил во мне мечту, которая давно сидела, — признался Владимир.

Пара исполнила хит «Closed on Sunday».

— Очень стильно, — сказала Надя Дорофеева и отдала свой голос Владимиру.

Дмитрий Монатик оставил в команде Владимира Хоменко. Надя Дорофеева забрала в свою команду Евгению.

Команду Нади Дорофеевой в «боях» представили актер Сергей Лазановский и блогер Никита Леонтьев.

— Я — представитель нового поколения, — сказал Никита.

Пара исполнила хит Кристины Соловей «Тримай». Кристина вышла после номера на сцену и вместе с ребятами еще раз спела свой хит.

— Это очень сложно — выбирать, — признала Надя Дорофеева и все же отдала предпочтение Сергею Лазановскому.

Команду Олега Винника представила пара актера Виталия Борисюка и бывшего моряка Владимира Каверина.

— В любом возрасте можно реализовывать свои мечты, — сказал Виталий.

Дуэт исполнил на сцене хит Винника «Вовчиця».

— Это было очень круто, — признала Тина Кароль и тренеры попросили Олега Винника выйти на сцену и еще раз спеть хит.

Олег Винник оставил в своей команде Виталия Борисюка.

Команду Тины Кароль на «боях» представила пара Никита Ломакин и Сауле Жумабекова. Они исполнили мировой хит артиста The Weeknd «Earned It».

- Все что происходит со мной на «Голосі країни» это больше, чем перезагрузка. Сейчас я чувствую себя совершенно новым и обновленным. У меня сложился стереотипный образ bad guy, но благодаря шоу я хочу развеять этот миф и показать другую свою сторону, — сказал Никита Ломакин.

— Ты — большой артист, — сказал Монатик, обращаясь к Никите.

— Спасибо, что доверились мне, — сказала Тина Кароль. — В проекте остается Никита, а с Сауле я хочу поработать над детскими песнями.

Команду Димы Монатика представил дуэт уличной певицы Анны Гадомич и артиста Александра Беляка.

— У них просто магически объединяются тембры, — сказал Дима Монатик.

Дуэт исполнил на сцене хит «Torn».

— Ваши тембры созданы друг для друга, — восхитился Монатик и предложил пойти им дальше в дуэте.

Анна и Александр остались в проекте.

Команду Нади Дорофеевой представил дуэт Алены Левашевой и Александра Лима. Пара исполнила хит Тины Кароль «Закрили твої очі».

— Сумасшествие! - была тронута Тина.

— Каждый раз эта песня бьет меня в сердце, — сказала Надя не сдерживая слез и попросила Тину спеть вместе с ребятами дуэтом.

Надя Дорофеева оставила в команде Алену Левашеву. Олег Винник забрал в свою команду Александра Лима.

Команду Олега Винника представил дуэт Богдана Мухи и Константина Никулина.

— Я выберу того, кто будет сильнее, — сказал Олег Винник.

Дуэт исполнил хит «Send me an angel».

Тина Кароль и Олег Винник отдали свои голоса Косте.

— Я добьюсь того, что ты откроешься на сцене, — сказал Олег Винник, отдавая свой голос Богдану Мухе.

Команду Тины Кароль представил дуэт домохозяйки Виктории Гнатюк и школьницы Марии Содди. Девушки представили народную песню «Горіла сосна».

Олег Винник отдал свой голос Виктории Гнатюк.

— Это было плохо, — неожиданно заявила Тина Кароль. — Надо было собраться, но вы этого не сделали. Обещай Мэри, что ты придешь в следующем сезоне.

Тина оставила в команде Викторию Гнатюк.

Андрей Смерека и Алиса Стрига представили команду Монатика. В номере объединилась музыка группы «Время и Стекло» и Стинга.

На сцену вышли Надя и Позитив, исполнив вместе с участниками хит «Дым».

Дмитрий Монатик оставил в команде Андрея Смереку.

Команда Нади Дорофеевой продолжила «бои» в дуэте Лауры Марти и Ирины Эбралидзе. У девушек не было репетиций — накануне они переболели ковидом.

Дуэт исполнил хит «In the shadows».

— Меня удивила Лаура — джазовая певица, — признала Надя. - Ира — ты очень харизматичная и я хочу идти с тобой дальше.

Олег Винник забрал в свою команду Лауру Марти.

Команду Олега Винника представил дуэт повара Андрея Диденко и вокалиста Сергея Коваленко. На сцене парни исполнили хит «Океана Эльзы» «Майже весна».

— Браво! — восхитился Винник. — У Тины были мурашки по телу.

Винник оставил в команде Андрея Диденко.

Команду Тины Кароль представил дуэт актрисы Надежды Мейхер и звезды из Ровного Юлии Тимочко.

На сцене участницы исполнили хит Аллы Пугачевой «Две звезды».

— Спасибо, Тина, за этот эксперимент, — сказала Надя Мейхер. - Я много в чем себя реализовываю. Хочу, чтобы в проекте осталась Юля. Спасибо за все!

В команде Тины Кароль осталась Юлия Тимочко.

Команду Нади Дорофеевой представил дуэт певца Петра Чернишенко и преподавателя вокала Владислава Хохлана. Парни исполнили хит группы «Скрябин» «Спи собі сама».

— Мне хотелось бы еще один дуэт, — сказал Винник.

Но Дорофеева призналась, что не видит ребят в дуэте и оставила в команде Петра Чернишенко.

Завершала «бои» команда Димы Монатика. На сцену вышли вокалист Саша Таб и уличная певица Александра Ганапольская. Пара исполнила хит «Туда».

— Сложный выбор, — признал Монатик. — Я буду дальше работать с Сашей Табом.

Следующим этапом будут «нокауты».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о «разносе», который судья шоу «Голос країни» Тина Кароль устроила одной из представительниц команды Монатика — Марии Рак.



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