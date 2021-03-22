Слезы Дорофеевой и заявление Кароль: все подробности второго эфира «вокальных боев» «Голоса країни-11»
Состоялся второй эфир этапа «вокальные бои» шоу «Голос країни-11» («1+1»). Тренеры проекта — Олег Винник, Дима Монатик, Тина Кароль и Надя Дорофеева выбирали, кто пройдет в следующий этап шоу и получит шанс стать главным голосом страны.
Первыми за право выйти в прямые эфиры боролась команда Тины Кароль. Бывший соперник вокалиста Alekseev Денис Потреваев и певица Евгения Фролова исполнили лирический хит под названием «Не болей».
— Шесть лет назад победу в вокальных баттлах одержал уже известный певец Alekseev. Я сделал для себя выводы и в этот раз готов пройти дальше. Я очень хорошо отношусь к Жене, но я уверен, что мне этот шанс нужен больше, чем ей. Нужно вылезти из кожи вон, чтобы победить в баттле, и я это сделаю, — сказал Денис Потреваев.
— Я в восторге от выступления, — сказал Монатик и отдал свой голос за Дениса.
Тина Кароль оставила в проекте Дениса Потреваева.
Продолжила вокальные баттлы команда Олега Винника. Рокер Андрей Кудинов и мама двоих детей Ирина Шабан исполнили хит Lady Gaga и Bradley Cooper «Shallow».
— Я привык к более агрессивному исполнению песен, а тут такая лирика. Но я готов показать миру, что я не только рок-исполнитель, а еще и очень разносторонний вокалист. От этого выступления зависит мое будущее, как артиста. Поэтому, мне важно пройти до конца, — сказал Андрей Кудинов.
— Было очень чувственно, — признала Тина Кароль и отдала свой голос Ирине.
Но Олег Винник оставил в команде Андрея Кудинова.
Команду Димы Монатика представила пара Владимира Хоменко и Евгении Семехиной.
— Этот проект разбудил во мне мечту, которая давно сидела, — признался Владимир.
Пара исполнила хит «Closed on Sunday».
— Очень стильно, — сказала Надя Дорофеева и отдала свой голос Владимиру.
Дмитрий Монатик оставил в команде Владимира Хоменко. Надя Дорофеева забрала в свою команду Евгению.
Команду Нади Дорофеевой в «боях» представили актер Сергей Лазановский и блогер Никита Леонтьев.
— Я — представитель нового поколения, — сказал Никита.
Пара исполнила хит Кристины Соловей «Тримай». Кристина вышла после номера на сцену и вместе с ребятами еще раз спела свой хит.
— Это очень сложно — выбирать, — признала Надя Дорофеева и все же отдала предпочтение Сергею Лазановскому.
Команду Олега Винника представила пара актера Виталия Борисюка и бывшего моряка Владимира Каверина.
— В любом возрасте можно реализовывать свои мечты, — сказал Виталий.
Дуэт исполнил на сцене хит Винника «Вовчиця».
— Это было очень круто, — признала Тина Кароль и тренеры попросили Олега Винника выйти на сцену и еще раз спеть хит.
Олег Винник оставил в своей команде Виталия Борисюка.
Команду Тины Кароль на «боях» представила пара Никита Ломакин и Сауле Жумабекова. Они исполнили мировой хит артиста The Weeknd «Earned It».
- Все что происходит со мной на «Голосі країни» это больше, чем перезагрузка. Сейчас я чувствую себя совершенно новым и обновленным. У меня сложился стереотипный образ bad guy, но благодаря шоу я хочу развеять этот миф и показать другую свою сторону, — сказал Никита Ломакин.
— Ты — большой артист, — сказал Монатик, обращаясь к Никите.
— Спасибо, что доверились мне, — сказала Тина Кароль. — В проекте остается Никита, а с Сауле я хочу поработать над детскими песнями.
Команду Димы Монатика представил дуэт уличной певицы Анны Гадомич и артиста Александра Беляка.
— У них просто магически объединяются тембры, — сказал Дима Монатик.
Дуэт исполнил на сцене хит «Torn».
— Ваши тембры созданы друг для друга, — восхитился Монатик и предложил пойти им дальше в дуэте.
Анна и Александр остались в проекте.
Команду Нади Дорофеевой представил дуэт Алены Левашевой и Александра Лима. Пара исполнила хит Тины Кароль «Закрили твої очі».
— Сумасшествие! - была тронута Тина.
— Каждый раз эта песня бьет меня в сердце, — сказала Надя не сдерживая слез и попросила Тину спеть вместе с ребятами дуэтом.
Надя Дорофеева оставила в команде Алену Левашеву. Олег Винник забрал в свою команду Александра Лима.
Команду Олега Винника представил дуэт Богдана Мухи и Константина Никулина.
— Я выберу того, кто будет сильнее, — сказал Олег Винник.
Дуэт исполнил хит «Send me an angel».
Тина Кароль и Олег Винник отдали свои голоса Косте.
— Я добьюсь того, что ты откроешься на сцене, — сказал Олег Винник, отдавая свой голос Богдану Мухе.
Команду Тины Кароль представил дуэт домохозяйки Виктории Гнатюк и школьницы Марии Содди. Девушки представили народную песню «Горіла сосна».
Олег Винник отдал свой голос Виктории Гнатюк.
— Это было плохо, — неожиданно заявила Тина Кароль. — Надо было собраться, но вы этого не сделали. Обещай Мэри, что ты придешь в следующем сезоне.
Тина оставила в команде Викторию Гнатюк.
Андрей Смерека и Алиса Стрига представили команду Монатика. В номере объединилась музыка группы «Время и Стекло» и Стинга.
На сцену вышли Надя и Позитив, исполнив вместе с участниками хит «Дым».
Дмитрий Монатик оставил в команде Андрея Смереку.
Команда Нади Дорофеевой продолжила «бои» в дуэте Лауры Марти и Ирины Эбралидзе. У девушек не было репетиций — накануне они переболели ковидом.
Дуэт исполнил хит «In the shadows».
— Меня удивила Лаура — джазовая певица, — признала Надя. - Ира — ты очень харизматичная и я хочу идти с тобой дальше.
Олег Винник забрал в свою команду Лауру Марти.
Команду Олега Винника представил дуэт повара Андрея Диденко и вокалиста Сергея Коваленко. На сцене парни исполнили хит «Океана Эльзы» «Майже весна».
— Браво! — восхитился Винник. — У Тины были мурашки по телу.
Винник оставил в команде Андрея Диденко.
Команду Тины Кароль представил дуэт актрисы Надежды Мейхер и звезды из Ровного Юлии Тимочко.
На сцене участницы исполнили хит Аллы Пугачевой «Две звезды».
— Спасибо, Тина, за этот эксперимент, — сказала Надя Мейхер. - Я много в чем себя реализовываю. Хочу, чтобы в проекте осталась Юля. Спасибо за все!
В команде Тины Кароль осталась Юлия Тимочко.
Команду Нади Дорофеевой представил дуэт певца Петра Чернишенко и преподавателя вокала Владислава Хохлана. Парни исполнили хит группы «Скрябин» «Спи собі сама».
— Мне хотелось бы еще один дуэт, — сказал Винник.
Но Дорофеева призналась, что не видит ребят в дуэте и оставила в команде Петра Чернишенко.
Завершала «бои» команда Димы Монатика. На сцену вышли вокалист Саша Таб и уличная певица Александра Ганапольская. Пара исполнила хит «Туда».
— Сложный выбор, — признал Монатик. — Я буду дальше работать с Сашей Табом.
Следующим этапом будут «нокауты».
Напомним, «ФАКТЫ» писали о «разносе», который судья шоу «Голос країни» Тина Кароль устроила одной из представительниц команды Монатика — Марии Рак.
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