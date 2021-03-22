Без пяти минут миллиардершу Кайли Дженнер раскритиковали за жадность

Американскую модель, бизнес-леди, звезду телевидения и соцсетей Кайли Дженнер, которую журнал Forbes назвал самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, раскритиковали «за жадность».

Как сообщает издание Daily Mail, Кайли, состояние которой оценивается более, чем в 900 миллионов долларов, призвала своих подписчиков жертвовать деньги на оплату операции на головном мозге, потребовавшейся ее приятелю-стилисту Сэмюэлю Рауде после того, как он попал в автокатастрофу.

Сама 23-летняя Дженнер пожертвовала на эти цели пять тысяч долларов. Однако хейтеры Кайли принялись возмущаться ее «скупостью». «Почему она пожертвовала так мало? С ее деньгами она могла бы оплатить его операцию полностью», «Миллиардерша просит жертвовать деньги!», «Большие деньги водятся не у тех людей», «Что же она так мало платит своему стилисту, что он не может оплатить свою операцию?», — писали комментаторы.

Однако критика, возможно, не была так уж справедлива. Сбор денег был объявлен на платформе Go Fund Me. Изначально планировалось собрать 10 тысяч долларов. На момент, когда свой взнос сделала Дженнер, собранные средства составляли 6000 долларов. Таким образом Кайли уже с лихвой покрыла требуемую сумму. А после ее публичного призыва «в копилке» оказалось уже около 100 тысяч долларов.

Рауда не является постоянным стилистом Кайли. С этим мастером макияжа она сотрудничала только дважды в 2015 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер шокировала фанатов, подарив двухлетней дочке сумочку за 1390 долларов

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