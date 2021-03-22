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Шоу-бизнес

«Я возбудился»: ведущий Слава Демин «увидел грудь» Мишель Андраде

9:22 22 марта 2021
Мишель Андраде

Сбылась мечта ведущего Славы Демина — он наконец-то увидел «грудь» украинской певицы боливийского происхождения Мишель Андраде.

В сториз в Instagram Мишель выложила видео, снятое Деминым в гримерке, где певицу «приводили в порядок». Андраде, над образом которой трудились визажисты, получила мускулистый мужской торс. «Мишель, я всегда мечтал посмотреть на твою грудь. Бог ты мой, я возбудился», — отреагировал ведущий.

Ранее с радиоведущим «пошалила» и певица Ирина Федишин — она, достав из декольте «волшебную палочку», «сыграла» популярную мелодию на лысине Демина.

А Мишель Андраде недавно показала, как ее в спортзале «убил» инструктор. Тренер помогал певице прорабатывать мышцы на внутренней части ног. Он с силой разводил ее ноги, а Мишель их сводила. Певица призналась, что это упражнение «убило» ее.

Фото Мишель Андраде из социальных сетей.

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