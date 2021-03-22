«Чего мне не хватает»: Наташа Королева сделала признание по поводу своего тела

Наташа Королева теперь старается не отпускать мужа надолго, причем судя по «сториз» в ее Instagram, это касается даже его силовых тренировок. Вот и в этот раз она отправилась заниматься с ним.

Правда, сама певица к тренажерам даже не подошла, а ограничилась наблюдением за супругом.

«Вот, какой ты молодец, просто ух!», — польстила она Сергею, закончившему занятия на тренажерах.

После этого Наташа призналась, что ей-то точно не хватает силы воли и… любви.

«К своему телу», — с улыбкой уточнила певица, демонстрируя свой цветной комбинезончик — подарок подруги.

Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.



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