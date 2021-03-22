«Санта, это точно твой ребенок?» Дочь Димопулос показала свидетельство вселенской несправедливости

Известная украинская певица, а с некоторого времени еще и танцовщица, победительница четвертого сезона шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос попала в неловкую ситуацию, когда подруга, дизайнер Ольга Слонь, обратила внимание на поразительное сходство младшей дочери Санты Софии с отцом, Игорем Кучеренко.

Видео Ольга выложила в «сториз» своего Instagram.

«Санта, это точно твой ребенок?» — задает вопрос Ольга, глядя на девочку, которая сидит на руках у Санты и на супруга певицы.

«100%, я присутствовал (на родах. — Авт.)», — подтверждает Кучеренко.

«Это вселенская несправедливость», — решает подруга, на что Санта и ее муж искренне удивляются.

Санта Димопулос стала мамой во второй раз 14 сентября 2019 года, от предыдущих отношений — с шоуменом Андреем Джеджулой — у нее есть сын Даниэль.



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