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Шоу-бизнес

У Валерии заметили особую полосу вдоль бедра

12:21 22 марта 2021
Валерия

Фолловеры заметили, что певица Валерия хорошо подкачала ноги, добившись «полосы вдоль бедра».

Так, в Instagram Валерия выложила свою фото в черном платье с разрезами и большим белым воротником. Ее ноги открыты до середины бедра.

Одна из подписчиц обратила внимание на подтянутые ноги певицы, на что Валерия ответила, что усиленно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме.

Напомним, что недавно Филипп Киркоров, приехавший на шоу «Маска» с подарками для женщин, преподнес Валерии палантин, интересную заколку, модную сумку и необычные очки. Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, назвал подарки Киркорова «королевскими».

Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) является фигуранткой базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии.

Фото со странички Валерии в социальных сетях.

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