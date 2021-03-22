У Валерии заметили особую полосу вдоль бедра

Фолловеры заметили, что певица Валерия хорошо подкачала ноги, добившись «полосы вдоль бедра».

Так, в Instagram Валерия выложила свою фото в черном платье с разрезами и большим белым воротником. Ее ноги открыты до середины бедра.

Одна из подписчиц обратила внимание на подтянутые ноги певицы, на что Валерия ответила, что усиленно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме.

Напомним, что недавно Филипп Киркоров, приехавший на шоу «Маска» с подарками для женщин, преподнес Валерии палантин, интересную заколку, модную сумку и необычные очки. Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, назвал подарки Киркорова «королевскими».

Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) является фигуранткой базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии.

Фото со странички Валерии в социальных сетях.

539

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter