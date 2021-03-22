27.60 / 27.77 32.72 / 33.08
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Повзрослевшая дочь Алексея Панина восхитила подписчиков актера

13:18 22 марта 2021
Анна Панина с отцом

Живущий в Испании российский актер Алексей Панин снова порадовал подписчиков фото 14-летней дочери Анны.

Отца и дочь сфотографировали на улице, причем оба одеты практически по-летнему. Так, Анна предстала в платье с короткими рукавами, а ее отец — в сером костюме. Пиджак актер снял и небрежно перекинул на плечо.

Для полноты кадра Алексей еще и изобразил над головой своей малышки «корону».

«Алексей, ваша Нюся очень красивая девушка», «Какая красивая девочка, просто нереальная какая-то», «Красавчики», «Gracias, спасибо!», — написали фолловеры знаменитости.

Алексей Панин является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор, а также за посягательство на территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины в АР Крым.

Напомним, в феврале 2021 года Анна уже получила гражданство Испании, в связи с чем фолловеры решили, что семья в Россию уже не вернется.

230

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Ани Лорак

«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Евгений Кошевой

Олег Винник, прости: Евгений Кошевой устроил «собственный Липсинк баттл», забавно перепев известные хиты

40 святых

Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер