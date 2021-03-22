Повзрослевшая дочь Алексея Панина восхитила подписчиков актера

Живущий в Испании российский актер Алексей Панин снова порадовал подписчиков фото 14-летней дочери Анны.

Отца и дочь сфотографировали на улице, причем оба одеты практически по-летнему. Так, Анна предстала в платье с короткими рукавами, а ее отец — в сером костюме. Пиджак актер снял и небрежно перекинул на плечо.

Для полноты кадра Алексей еще и изобразил над головой своей малышки «корону».

«Алексей, ваша Нюся очень красивая девушка», «Какая красивая девочка, просто нереальная какая-то», «Красавчики», «Gracias, спасибо!», — написали фолловеры знаменитости.

Алексей Панин является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор, а также за посягательство на территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины в АР Крым.

Напомним, в феврале 2021 года Анна уже получила гражданство Испании, в связи с чем фолловеры решили, что семья в Россию уже не вернется.

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