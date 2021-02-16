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Шоу-бизнес

Дочь скандалиста Панина стала испанкой

18:31 16 февраля 2021
Анна Панина с отцом

Старшая дочь скандального российского актера Алексея Панина Анна, живущая вместе с ним в Испании, получила испанское гражданство. Об этом счастливый папа сообщил в Instagram, продемонстрировав ее фото с паспортом в руках.

В комментариях пользователи решили, что теперь семейство уже не вернется в Россию.

Анна родилась 12 октября 2007 года — матерью девушки является фотомодель и актриса Юлия Юдинцева, которая в течение 10 лет воевала с ним за опеку над дочерью. Летом 2017 года Владимирский областной суд постановил, что девочка останется с отцом.

Кстати, у Панина есть и младшая дочь Мария — она родилась в апреле 2011 года.

Напомним, недавно Панин тегнул старшую дочь в своем возмущенном посте об инсинуациях росТВ на тему недавней смерти его матери.

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