"Злость переполняла": Алексея Панина взбесила телепередача о его матери

Алексей Панин обрушился с критикой на авторов телепрограммы, в которой, в частности, упоминалась и недавно умершая мама актера.

По словам Панина, вся эта программа — ложь, от первого до последнего слова. Он признался, что даже записал «гневное видео», однако потом «успокоился и все удалил». «Обращать свое внимание на свиней, означает неуважение к себе», — написал Алексей Панин в Instagram, тегнув и свою дочь Анну.

Речь идет о программе «Звезды сошлись», где, как сообщает «МК», были показаны слова актера, из которых можно понять, что он попросил организовать похороны своей матери Никиту Джигурду, а сам «бегал, наливал и пил» и «пьет уже вторую неделю».

Панин же утверждает, что его рассказ смонтировали, исказив истину. «Мы согласились участвовать в этой программе только для того, чтобы вспомнить мою маму. Я 40 минут давал интервью о моей маме. Вырезано все! Перевернуто вот так!» — сказал Алексей Панин и добавил, что он был в России и сам хоронил свою маму, а вовсе не Никита Джигурда.

Ранее сообщалось, что мать актера, журналист и издатель Татьяна Власова, подхватила коронавирусную инфекцию и умерла 5 января. На девятый день после ее смерти Алексей Панин опубликовал фото из семейного альбома. Снимки были сделаны 13 лет назад. На них — Татьяна Власова, сам Панин и его маленькая дочь Анна.

Напомним, что Панин посетовал на то, что благодаря российскому президенту Владимиру Путину ему закрыт путь в Украину.

Актер, в свое время поддержавший «крымнашистов», заявлял, что ему «стыдно не за Крым», а за «российскую власть».

Фото Алексея Панина из социальных сетей.

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