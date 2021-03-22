Сломавшая себе нос Мария Максакова раскрыла подробности его «преображения»

Певица Мария Максакова рассказала, как в свое время сломала нос буквально накануне выступления — она должна была петь «Пиковую даму» в Баден-Бадене.

Эту историю певица рассказала в Instagram, пошутив, что ее нос до и после операции называли носом «до и после ампутации».

Сама же история такова. Мария Максакова с супругом Денисом Вороненковым (его убили в Киеве в марте 2017 года) приехали во Францию. Они чудно проводили время и много гуляли. Во время одной из прогулок вдоль моря супруг предложил Максаковой погулять подольше, изменив обычный маршрут. Сначала дорога была хорошая, а потом она стала пропадать, с одной стороны «образовался» обрыв, а с другой — скала.

«Я понимаю, что начинается какое-то дикое место… Я начинаю нервничать», — вспоминает певица. Ей стало страшно — Максакова побоялась, что может куда-нибудь упасть и покалечиться. Супруг уговорил ее потерпеть и они добрались до дома благополучно. Перенервничавшая певица выпила несколько стаканов минералки и закрылась в спальне.

«Чтобы снять этот стресс, я решила лечь и выспаться», — говорит Максакова и уточняет, что они с Вороненковым жили в съемном доме, который певица плохо знала.

Поскольку она выпила много воды, то ночью ей понадобилось зайти в ванную комнату, дверь в которую она, устраиваясь спать, закрыла, чего обычно не делала.

«Я еще не переборола стресс… В каком-то ажитированном состоянии со всего хода вхожу в дверь и чувствую кончик носа у себя на щеке», — говорит певица, после столкновения с дверью сделавшая себе компресс при помощи замороженной рыбы.

Весь парадокс заключался в том, что буквально через день Максаковой нужно было быть в Баден-Бадене, где она пела «Пиковую даму» — там гастролировал Мариинский театр. А ее нос вел себя странно — «щелкает», но синяков и особых отеков на лице не было.

«Денис говорит, мол, если у тебя будет хоть один синяк, я с тобой никуда не поеду», — вспоминает Максакова. Дело в том, что в свое время над певицей издевался ее предыдущий муж, Тюрин, и Вороненков не хотел, чтобы его заподозрили в чем-то подобном.

Когда супруги приехали в Баден-Баден Вороненков пошутил, что Мария Максакова превращается в «Манану» — ее нос рос буквально на глазах.

Уже после выступления они нашли врача. И тот ее отправил на операцию, заявив, что если тянуть время, то дверь Максакова своим носом «будет открывать без труда» и без помощи рук.

Напомним, что недавно певице выполнили микроподтяжку лица — она показывала, как выглядела процедура биоревитализации.

Фото Марии Максаковой из социальных сетей.

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