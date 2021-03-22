Решетник показал, кого хотел бы видеть героиней «Холостячки-2»

Ведущий популярного романтического шоу «Холостяк» Григорий Решетник опубликовал в Instagram фото с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Рад, что моя профессия дает мне возможность знакомиться с выдающимися личностями. Элина Свитолина — легендарная спортсменка, гордость нашей страны! А еще очень скромная и простая в общении девушка! Именно это, считаю, и отличает настоящих чемпионок от просто спортсменов», — написал ведущий.

При этом он поинтересовался, не «Холостячка» ли Элина, намекая на шоу, в которое ищут главную героиню.

В сети признали, что было бы очень интересно увидеть знаменитую спортсменку в проекте. Но скорее всего, она не сможет участвовать в шоу из-за большого количества турниров. Один из фолловеров поделился информацией о личной жизни Свитолиной.

Напомним, недавно первая ракетка Украины, 26-летняя Элина Свитолина сообщила о расставании со своим бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. По словам спортсменки, пара решила сделать паузу в отношениях, чтобы полностью сосредоточиться на профессиональной карьере.

Фото Instagram/grisha_reshetnik

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