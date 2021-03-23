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Шоу-бизнес

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

7:49 23 марта 2021
внук Ротару

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил своего наследника Анатолия с днем рождения.

«Сын, с Днем рождения! Взрослый совсем… 27… Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный… Будь безмерно счастлив, здоров и пусть все, к чему ты стремишься, обязательно сбудется!» — написал гордый отец и опубликовал фото сына.

Напомним, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко увлекается музыкой. Юноша известен как диджей SHMN. Под этим же псевдонимом он пишет музыку. В 2020 году Анатолий выпустил новый трек «Solar Affair».

Евдокименко-младший поддерживает прекрасную физическую форму. Занятия в зале помогают Анатолию в его модельной карьере.

Фото Instagram/rus_yevdokymenko

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